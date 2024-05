Donald Trump leder på meningsmålingene foran presidentvalget i USA i november. Hvis noen hadde fortalt meg at det kom til å skje, for eksempel på kvelden 6. januar 2021 , så hadde jeg sannsynligvis ledd høyt. At det i tillegg er mulig å være tiltalt i x antall rettssaker gjeldende svært graverende forhold og samtidig drive valgkamp, er ikke bare en gåte – det er helt ufattelig. Eller er det nå egentlig det?

Post-sannhetens tidsalder

Den såkalte trumpismen, hva er det? Økt polarisering i samfunnsdebatten, som vi også ser her på bjerget, er en konsekvens av den – men hva er trumpisme i sitt innerste vesen? I et TV-intervju i januar 2017 uttalte Trump-rådgiver Kellyanne Conway at den nyvalgte presidenten hadde presentert «alternative fakta», i forhold til hvor mange mennesker som møtte opp til hans innsettelsesseremoni. Kanskje kan denne selsomme seansen sies å ha vært et startskudd for, eller kanskje mer en sementering av, post-sannhetens tidsalder?

Kristian Landmark

For «post-sannhet» ble allerede i 2016 kåret til årets ord av Oxford Dictionaries. Komiker Stephen Colbert har lansert begrepet «sannaktighet», for «å beskrive den retoriske strategien der en lar magefølelsen avgjøre hva som er sant, snarere enn å bygge på etablerte fakta og logikk». Filosof Lars Fredrik Svendsen formulerer det slik: «Med «post-sannhet» menes en tilstand hvor sannheten, slik vi tradisjonelt har forstått den, ikke lenger har noen normativ kraft og at språkets eneste funksjon, særlig i politikken, er å utføre ulike strategiske manøvrer uten at en trenger rette seg etter fakta eller virkeligheten».

Ny-tribalisme

Vi har i de siste årene beveget oss mer og mer inn i en virkelighet der målbare og etterprøvbare sannheter ikke lenger respekteres som nettopp det. Og det snakkes ikke bare om «alternative fakta». Begreper som «din sannhet» og «min sannhet» er nærmest blitt dagligtale. Vi lever nå i en tid der narrativ fremstår langt viktigere enn sannhet. Det virker i mange tilfeller som om det er viktigere å ha «rett» enn hva som faktisk er rett. Hva som blir sagt blir satt fullstendig i skyggen av hvem som sier det. Denne formen for gjengmentalitet er dessverre mer og mer utbredt. Vi er på vei inn i en ny-tribalisme, og her nærmer vi oss et svar på hvorfor en ny presidentperiode med Trump er et mulig scenario. Samtidig gjør vi oss selv en bjørnetjeneste hvis vi ikke anerkjenner at dette fenomenet også har solid fotfeste i Norge.

Loven om internett

I denne ny-tribalismens tidsalder er ikke lenger den objektive sannheten et felles mål. Subjektive «sannheter» brukes som våpen, og et uunngåelig resultat er at det som kunne vært konstruktive diskusjoner i stedet blir verbale skyttergravskriger. Verst er det på nett. Allerede i 1990 presenterte professor Mike Goodwin sin lov om internett. Goodwins lov er visualisert med et diagram, der den horisontale linjen representerer tid. Den vertikale linjen representerer sammenlikninger med nazistene og Adolf Hitler. Altså: «Jo lenger tid en diskusjon på internett vedvarer, jo større er sannsynligheten for at en av partene sammenlikner den andre med Adolf Hitler.»

Løgnens pris

Er nå alt dette noe nytt, da? Og hva er det egentlig som er så farlig med løgnen? Det sistnevnte spørsmålet stilles av Valery Legasov i åpningen av den glitrende tv-serien Chernobyl. «What is the cost of lies?» For kjemikeren Legasov står sannheten helt sentralt. Men hans tro på at sannheten alltid vil seire, skal ikke vare. Han skal smertefullt få lære at «sannheten» snarere er noe som konstrueres av mennesker i posisjon. Møysommelig valgte løgner omformes til «sannheter» makthaverne kan leve med. Vitenskapsmannen og sannhetsjegeren Legasovs reise ender som et offer på narrativenes slaktebenk.

Kunsten å endre mening

For et år siden hadde jeg æren av å holde tale for flotte konfirmanter på Kilden, og jeg snakket om verdien av å kunne skifte mening. I det politiske liv i USA blir det ansett som en svakhet å skifte mening, og en stor favoritt i hersketeknikk-arkivet er å kunne kalle en politiker for en flip-flopper. Det forventes at man skal velge seg et sett meninger, gjerne så tidlig som i tenårene, og stå last og brast med dem.

Det å skifte mening, kanskje til og med akkompagnert av en innrømmelse om å ha tatt feil, krever mot. Det er overhodet ikke noe tegn på svakhet. Det er det diametralt motsatte. Ser man på opprinnelsen til ordet diskusjon, kommer det fra noe sånt som «å slå i stykker». Nemlig. Å sammen kunne slå i stykker fastlåste forestillinger, det trangsynte.

Å igjen jakte sannheten sammen, en objektiv sannhet vi er enige om faktisk eksisterer, langt forbi forsmådde følelser, polarisering og tribalisme. Kanskje er det på tide å heise hverandre opp av skyttergravene?