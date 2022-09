Det handler selvfølgelig om Andrew Tate, influenseren og den tidligere verdensmesteren i kickboksing som idoliseres av spesielt unge menn. Videoer av Tate er sett 14 milliarder ganger og han er blitt søkkrik, noe han skryter av hele tiden, der han lik en arrogant besserwisser strør om seg med påstander som aldri har vært så feil som i dagens liberale samfunn. Han er blitt omtalt som internetts farligste mann, men er han bare en smart fyr som har luktet seg fram til hvor unge gutter er mest sårbare i dag? Er han et bare et motsvar til alt som er galt med tidsånden?

Han beskrives som «Kongen av giftige menn,» av sosiologen og journalisten Linn Stalsberg, som var først ute med å advare mot Tate her i landet. Hun siterer noen av påstandene hans: «Kvinner er elendige bilførere. Arrangerte ekteskap burde gjeninnføres. Donald Trump er den største av dem alle. Hvis du ikke snakker om penger er det fordi du ikke har dem. Kvinner har deler av ansvaret for en voldtekt. Voksne menn spiser ikke sushi».

Motstanden mot hans tilstedeværelse på plattformer som YouTube, som var hans hovedarena, ble så sterk at han nå er utestengt fra samtlige. Med en 17-åring i huset er jeg en av de mange fedre som har blitt matet med videoene hans. Spørsmålet er om det løser noe å stenge ham ute, men også om vi bør ta det han sier mer på alvor? Tate mener moderne vestlige samfunn feminiserer menn. 17-åringen i huset mener påstandene han lirer av seg er ment ironisk, at han vet hvor skoen trykker for dagens unge menn, og vet å utnytte det. Han mener også at det han sier bare blir enda mer populært ved å bli kansellert.

Oda Oline Omdal skriver i Nettavisen at «kanselleringskulturen har gått for langt når man kaster mennesker ut av debatten, fremfor å ta et oppgjør med holdningene». 19-åringen Jack Chen skriver i Aftenposten at «man blir ikke så populær som Andrew Tate uten å ha noen gode poenger». Også Chen mener holdningene hans vil florere uansett.

Hvorfor i all verden har denne fyren blitt et forbilde for millioner av tenåringer i den vestlige verden? Man kan spørre seg. Jeg tror svaret er sammensatt. Ser man på treningstrenden i dag der tenåringsgutter fyller opp treningsstudioene for å bygge muskler, forstår man at en verdensmester i kickboksing vekker oppmerksomhet.

Det er mye som tyder på at det er en motbevegelse på gang blant unge gutter, mot feminiseringen av samfunnet og mot den massive hyllesten av LHBTQ-bevegelsen mange av dem mener er blitt for ekstrem. Også jeg advarte 17-åringen mot å spise alt det Tate sier, men han var tydelig i sitt svar på at han «tuller og overdriver». Det er det at han tør som fascinerer. Han sier det han sier, fordi han kan.

Min 17-åring er enig med Jack Chen i Aftenposten: «Jeg tror Tate er et forbilde fordi han tør å si det han mener, og fordi han har vært i en posisjon der han kan gjøre det uten at det går særlig utover privatlivet hans». Tate er oppvokst i USA og Storbritannia, men er i dag bosatt i Romania der han har røtter.

Er det virkelig så at i dagens feminiserte samfunn har gutter i mindre grad enn før fått være gutter? Vi vet at gutter og menn i dag sliter, og derfor har regjeringen også opprettet et nytt mannsutvalg. Bakgrunnen for det er at gutter sliter på skolen, at fedre må kjempe for å bli anerkjent som fullverdige omsorgspersoner for sine barn, at gutter og menn får ansvaret for å passe på sine søstre og familiens ære, og dessverre er selvmordstallene hos menn høyere enn hos kvinner.

Vi må finne ut hvorfor det er slik og hva vi kan gjøre med det, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Formålet er edelt, men sammensetningen av utvalget burde man stille spørsmål ved. I utvalget sitter representanter for det omdiskuterte universitetsmiljøet, som har fått kritikk for å være alt for politisk korrekte, og til og med for å ha bedrevet kansellering.

I utvalget sitter direktører, leger, gårdbrukere og prosjektledere. Der sitter representanter for minoriteter som de skeive og samene, men ingen unge gutter, ingen fra «treningsstudioet» og ingen fra «sidelinjen» – menn som har erfart og som kanskje i større grad forstår hvorfor fenomen som Andrew Tate har oppstått.

Årets Protestfestival er i gang. Den retter blant annet søkelys mot mannen i debatten «Mannen – et ensomt dyr», der man vil diskutere menn og ensomhet. Festivalen har fått kritikk for å problematisere tilstanden til norske menn, men kanskje var vi bare tidlig ute?

Kultur- og likestillingsministeren mener «dagens kjønnsroller er trangere for menn enn for kvinner». Det må vi ta på alvor. Ensomhet er ofte et større problem for menn enn for kvinner. Undersøkelser viser at mange menn kun har sin partner som fortrolig. I mange parforhold får kvinnen ansvaret for kontakten til de sosiale relasjonene, forteller den danske psykologen Svend Aage Madsen. Menn som er alene etter et brudd, lever kortere enn menn i forhold. Hele 45 prosent av alle menn lever alene i Danmark, og opp mot en fjerdedel av dem får aldri barn. Situasjonen er neppe veldig mye annerledes i Norge.

Hvilken framtid skal 17-åringen og de unge guttene som vokser opp i dag ha? Skal de få lov til å være frie gutter på gutters premisser? Populariteten til Andrew Tate er et signal om at de vil bli hørt og treningstrenden er et tydelig signal på at noe er i gjære.

