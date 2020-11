– Norsk natur skaper grunnlag for verdifull, fornybar kraft. Husholdningers betaling for strøm skaper milliardverdier, men hvor havner de? Strømkunden blir gang på gang den store taper. Vi må nå få en oversikt over hvor kraftverdiene havner som grunnlag for bruken av vår stemmerett ved stortingsvalget neste år, skriver kronikkforfatteren. Foto: tore-andré baardsen