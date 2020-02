Tabubrudd og tysk politisk turbulens

Annegret Kramp-Karrenbauer, som for bare et drøyt år siden etterfulgte forbundskansler Angela Merkel som leder for det kristelig-demokratiske partiet CDU, kunngjorde mandag morgen at hun frasier seg ledervervet og heller ikke er aktuell som partiets kanslerkandidat ved valget i 2021.