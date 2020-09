EU mot USA i klimapolitikken

I forbindelse med et møte nylig etter de store skogbrannene i California, forsikret Trump forsamlingen om at klimaet ville bli kjøligere igjen. Da han møtte motbør hos de lokale myndighetene, la han til at han tvilte på klimavitenskapen. Det er observatører som hevder at målene i Parisavtalen neppe blir innfridd dersom Trump får styre i to presidentperioder, skriver kronikkforfatteren. Foto: GENE BLEVINS / reuters / ntb