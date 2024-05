Det var nøyaktig disse ordene lederen av areal- og miljøutvalget, Odd Nordmo (H), brukte da han beskrev hva han tenkte om folk på Lund som ikke likte arkitekturen og størrelsen på det planlagte bygget Varden. Det er sjokkerende, men først og fremst utrolig skuffende at lederen av utvalget både stiller seg likegyldig til det arkitektoniske uttrykket på et bygg som kommer til å prege byen vår i utallige år fremover, og samtidig trivialiserer innbyggernes meninger.

I forkant av avstemningen i areal- og miljøutvalget var det kommet inn mange innspill og store protester fra naboer, innbyggere i byen og fagmiljø – inkludert byutviklingsdirektør Ragnar Evensen og plan- og bygningssjef Venke Moe (begge to anbefalte faktisk at forslaget avvises). Bygget er rett og slett ikke av høy nok kvalitet til at det rettferdiggjør å endre reguleringsplanen, kom det fra administrasjonen.

Andre Seljestad

Herman Instefjord

Men etter møter bak lukkede dører, der utbygger Mosvold Eiendom foreslo å redusere høyden til ti etasjer, gikk forslaget glatt igjennom i areal- og miljøutvalget (kun Ap, SV og MDG stemte imot). Varden er like stygg og mistilpasset bebyggelsen på Lund tross reduksjonen i etasjer, så hvorfor flertallet stemte for, får oss til å lure veldig.

Som Kenneth Mørk (Ap) påpekte under avstemningen i areal- og miljøutvalget; nåværende forslag er verken fugl eller fisk. Det er ikke lenger det signalbygget det skulle være, og den modernistiske arkitekturen kommer ikke til rette gitt reduksjonen i etasjer. Vi i Arkitekturopprøret mener at Varden ikke må godkjennes, verken i høyere eller lavere variant. Dette klossete bygget som mest minner en forvridd rubriks-kube eller et forsøk på Dubai-arkitektur, har ingenting å gjøre i Kristiansand.

Folket får alltid høre at de må bruke de demokratiske prosessene og kanalene som opprettes i byutviklingssaker. Det har man gjort så til de grader i denne saken; man kan si at folket har gjort «alt riktig» og vel så det. Dette anerkjente administrasjonen ved å si at Varden-prosjektet bør legges dødt. Da er det smått utrolig at politikerne i denne byen, som er folkevalgte og skal representere folkene i byen, så enkelt avviser all den jobben og tiden befolkningen har lagt ned for å argumentere imot dette prosjektet.

Det er smått utrolig at politikerne i denne byen, som er folkevalgte og skal representere folkene i byen, så enkelt avviser all den jobben og tiden befolkningen har lagt ned for å argumentere imot dette prosjektet.

Folk er ikke imot at det bygges på området og utvikles. Men folk er imot dårlig og udemokratisk utvikling – attpåtil i strid med gjeldende reguleringsplan.

Hvor mange innspill, møter og dugnadsarbeid må til fra «vanlige» folk, for å kunne konkurrere med utbyggernes massive lobbymaskin? Det er virkelig David mot Goliat i denne byen for folk flest…

Det er imponerende hvordan Mosvold Eiendom tilsynelatende har klart å få saken igjennom blant annet med argumentet om at de har brukt 15 millioner på prosessen. «Vi synes dette er uheldig. Som privat aktør er vi helt avhengig av godt samarbeid med plan og bygg, og det opplever jeg at vi har. Men akkurat her har vi fått oss en ubehagelig overraskelse», sier styreleder Kurt Mosvold i Kjøita Eiendom til Fædrelandsvennen. Hadde Mosvold fulgt reguleringsplanen som tilsier seks etasjer hadde det ikke vært en overraskelse i utgangspunktet. Det er forunderlig hvordan vanlige privatpersoner må forholde seg til rammene gitt av reguleringsplaner, mens utbyggerne tydeligvis ikke behøver det…

Vi forventer at politikerne i bystyret ikke lar seg presse av Mosvold Eiendom, og utsetter Kristiansands befolkning for så stygg arkitektur som kommer til å prege byen i flere generasjoner fremover. Det er mulig at det arkitektoniske uttrykket på Varden spiller på lag med det nærliggende Telenorbygget, men Varden bryter totalt med resterende arkitektur både på Lund spesielt, men også i Kristiansand generelt. Det går faktisk an å sende planene i retur og be om et nytt forslag på arkitekturen.

I teksten «høyhus eller bærekraft» (Dagsavisen, 26.09.22) konkluderer sivilarkitekt Frederica Miller med «at høyhus over 12–14 etasjer har et dobbelt så høyt klimagassutslipp som lavere bebyggelse» og «at byformer som i stor grad søker å oppnå tetthet ved hjelp av høyhus, har et større klimaavtrykk enn byformer der tettheten oppfylles med lavere bebyggelse». Beregninger og forsøk har gjennom flere tiår dokumentert at det bare er i spesielle situasjoner, med hele byplaner anlagt for skyskrapere, at effekten av høyhus oppnås.

En norsk studie gjort av NMBU (2020) har påvist at vi mennesker mistrives med høyhus, glassfasader, monotone bygg og modernistisk arkitektur.

Det handler ikke bare om fine photoshop-bilder fra arkitekter og lovord om hvor grønt det kan bli (når alle trærne har vokst ut). Men det handler om velvære, opplevd trivsel, arkitekturen og gatebildet. Når man opprettholder grunnprinsippene i arkitektur, så skaper man også gode bygg, vakre fasader og menneskelige områder; da har et høyhus som Varden lite for seg. Det har faktisk ikke så mye å si om et bygg er BREEAM-sertifisert, eller hvor «kult» det er innvending, når brorparten av befolkningen må forholde seg til byggets fasader, silhuett og uttrykk. Vi vet av forskning at estetikk ikke kun handler om folks meninger, men hvordan det påvirker vår lykkefølelse, kvalitet og identitet knyttet til et sted. God estetikk er også bærekraftig!

Så til Odd Nordmo og alle andre politikere som har tenkt til å stemme ja til Mosvolds stablekasse; vi er mange som faktisk bryr oss om Kristiansand og områdene vi omgir oss med; selv om flere i areal- og miljøutvalget kanskje tenker at dette er en liten sak, er det summen av slike bygg som er med på å vanne ut Kristiansand sitt særpreg. Dere har en siste sjanse til å sende planene i retur den 29. mai, bruk den!