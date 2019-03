Jens Bjørneboe og byens borgere

Alle er visstnok enige om at Kristiansand bør få en plass i byen til ære for dikteren Jens Bjørneboe (1920-1976). Men hvor bør plassen ligge? For meg har det vært innlysende at plassen mellom Kristiansand Folkebibliotek, Domkirken, den gamle katedralskolen og Wergelandsparken må være rett sted.