Nedlegging av Fjæreheia – Norges flotteste utendørsamfi?

Kildens scene Fjæreheia amfi er et unikt anlegg i nasjonal sammenheng som har vist seg anvendelig til flotte oppsetninger av svært ulik karakter, med publikum fra store deler av landet i beste turistsesong, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra forestillingen Terje Vigen i 2017. Foto: Kristian Hole

Kilden teater og konserthus, landsdelens kompetansemiljø for scenekunst, ønsker å trekke seg ut av driften av sin amfiscene i Fjæreheia. Denne prosessen går svært stille for seg. Få har så langt stilt opp for at Kildens virksomhet videreføres i Fjæreheia i teatrets regi.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn