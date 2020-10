President Trump kjemper for å vinne både presidentvalget og for at Republikanerne beholder flertallet i Senatet. Her er han sammen med den profilerte republikanske senatoren Lindsey Graham fra den tradisjonelt konservative delstaten Sør-Carolina. Men målinger tyder på at Graham i år må kjempe hardt for å bli gjenvalgt. Foto: NTB Scanpix