Erna ble introdusert til heftige rytmer og høyt volum på landsmøtet lørdag. Men energien i salen falt raskt. Landsmøtetalen var nøktern. Som alltid.

Erna er ikke en rockestjerne. Og Høyre er alt annet enn rocka.

Høyre er snarere stillferdige. I samfunnsdebatten ligger partiet lavt. Men på målingene ligger det høyt.

Man skulle kanskje tro at den tiden vi nå er inne i, ville være som skapt for Jonas Gahr Støre. Han slo gjennom som, og han hadde stor troverdighet som, utenriksminister. Nå er det krig i våre nærområder. I slike utrygge tider søker vanligvis velgerne seg til regjeringspartiene. Som i tillegg ledes av en statsminister som burde være på hjemmebane.

Men Ap sliter.

Så skulle man kanskje tro at det er fordi prisen er høy på strøm og bensin. Og at matprisene stiger. Men det er ikke det partiet som snakker aller mest og aller høyest om dette, som går mest fram. Frp har ikke fått skikkelig vind i seilene. Det er det Høyre som har fått.

Høyre har noe som ikke Ap har

Så skulle man kanskje tro at Høyre i alle fall står for klare alternativer til Ap og regjeringen på disse områdene. Men Høyre har støttet strømstøtten. Høyre har ikke lovet lavere drivstoffavgifter. Og Høyre er mer for utenlandskabler enn Ap. Kabler som i samfunnsdebatten har fått mye av skylda for de høye strømprisene.

Men til tross for alt dette: Høyre er Norges klart største parti. Det er det trauste opposisjonspartiet som vinner velgernes tillit. Hvor traust det kan bli, så vi så sent som torsdag. Da la regjeringen fram Ukraina-krisepakken på mer enn 14 milliarder kroner. Frp var raskt ute og krevde at den også måtte inneholde lavere priser på strøm og bensin.

Høyres reaksjon? Bekymring for den budsjettmessige inndekningen.

Kanskje er nettopp dette en del av forklaringen. At Høyre er så trauste. At de ikke finner på noen spillopper i en så alvorlig situasjon. At de ikke er rocka. Og – at de ikke er regjeringen.

I tillegg er det et faktum at Høyre tross alt skiller seg tydelig fra Ap på i alle fall ett område. Høyre har noe som ikke Ap har: Mange, gode ledere. Det har også Harald Furre nytt godt av. Han leder valgkomiteen. Det største problemet han hadde når komiteen skulle innstille på en ny nestleder i partiet, var å velge bort flinke folk. Med det resultat at Høyre holder på på gjennomføre en generasjonsskifte i ledelsen. Helt uten støy.

I Ap er det krise på dette området. De siste årene har partiet mistet begge sine nestledere, i unåde. Med Trond Giske og Hadia Tajik ute, er det få som ser noen åpenbare kandidater til å ta over når Støre en gang gir seg. Det eneste Ap-folk i dag synes å være enige om her, er at dagens nestleder Bjørnar Skjæran neppe blir leder.

Likevel:

Det er bare et drøyt halvår siden Høyre tapte valget. Og siden folket satte sammen et historisk sterkt rødgrønt storting. I en uformell prat før landsmøtet startet, slo en tidligere sentral Høyre-politiker lakonisk fast, om dagens meningsmålinger: «Ja, der gode nå som vi ikke trenger de.»

Det er lenge til neste valg. Og mye kan skje, også for Høyre.

