Russerne er her

Når det gjelder å spre falsk informasjon, får russerne allerede mer enn nok hjelp fra presidenten og hans medløpere i media, skriver Nina Burleigh. Bildet viser Donald Trump og Vladimir Putin under et G20-møte i juni 2019. Foto: NTB

Leserne av mine tidligere Amerika-brev vet at jeg ikke gir russerne skylden for Donald Trump og den elendige situasjonen vi befinner oss i. Men det betyr ikke at russerne lar være å blande seg i valget vårt – nok en gang.

