Historien om Returkraft er brolagt med støy. Når prestisjeprosjektet nå endelig går med overskudd, er det offentlig eide selskapet kastet inn i en spektakulær skittentøyvask mellom daglig leder og styret.

Returkraft kostet 1,4 milliarder å bygge. Det ble bygget med banklån. Kristiansand kommune garanterte alene for 750 millioner kroner. Finanskrise og oppstartsproblemer gjorde økonomien anstrengt, og deler av regninga ble sendt til innbyggerne gjennom økte renovasjonsavgifter.

Så ble selskapet kastet ut i renteskandale som preget både samarbeidsklimaet og bunnlinja i flere år.

Og i fjor kom den katastrofale eksplosjonen som naturlig nok har ført til diskusjoner om sikkerheten til de ansatte.

Det er granskningen etter ulykken som er opptakten til at administrerende direktør, Odd Terje Døvik, fikk sparken. Styret anklager ham for ikke å ha overholdt informasjonsplikten. Striden står om en rapport fra Miljødirektoratet.

Døvik har ledet Returkraft gjennom 13 turbulente år. Han hadde nok ikke i sin villeste fantasi sett for seg at han skulle slutte på denne måten. Oppsagt på dagen og nektet adgang til arbeidsplassen. Det er ikke ofte dette skjer i Norge. Hvis administrerende direktører blir oppsagt på denne måten, er det som regel forbundet med noe kriminelt. Samarbeidsproblemer og tillit, som det er snakk om her, løses på bakrommet.

Stille og rolig, og med selskapets beste som prioritet.

Men ikke i Returkraft.

Her er det full offentlig oppvask.

Hvordan presterer et offentlig eid selskap som Returkraft å havne i den situasjonen vi nå er vitne til? Hvorfor er ikke konflikten mellom styret og daglig leder løst på en kontrollert måte for lenge siden?

Det framstår amatørmessig og uforståelig.

Kommuner er tydeligvis bedre til å drive kommuner enn til å drive selskaper.

De kommunale eierne bør snarest reflektere over hvorfor Returkraft er besudlet med så mye bråk. Døvik er nemlig ikke den første som har forlatt Returkraft på spektakulært vis.

Tidligere har det vært styreledere som har kommet og gått. Bjarne Ugland og Ed Henriksen var selskapets første styreledere, så kom KrF-politikeren Tormod Vågsnes fra Arendal inn.

Han var også styreleder i Agder Renovasjon (Returkrafts nest største eier) og fikk kritikk for dobbeltrollen og selskapets dårlige økonomi. Han var utslitt og lei seg da han gikk av, og overlot styreklubba til Ole Petter Krabberød – styreleder i Returkrafts største eier, Avfall Sør. Krabberød satt altså også i en ugrei dobbeltrolle, og han fikk dessuten renteskandalen i fanget og forsvant ut etter to år.

Så ble bank-nestoren Stein Hannevik hentet inn. Han satt i fire år, ryddet opp i renteproblemene og Returkraft fikk orden på økonomien. Men så smalt det.

For snart ett år siden slamret Hannevik igjen Returkraft-døra, og på vei ut kom han med ramsalt kritikk av Kim Høyer Holum – mannen som forvalter Kristiansand kommunes eierskap i Returkraft. Hannevik anklaget Holum for eierinnblanding og for å skape konflikter i selskapet.

Hannevik, som har vært med på mye gjennom sitt yrkesliv, var oppsiktsvekkende knallhard i sitt oppgjør med måten Kristiansand kommune oppførte seg på som eier. Holum avviste kritikken og svarte at styret allerede hadde bestemt seg for å bytte ut Hannevik som styreleder. De skiltes som uvenner, og inn kom dagens styreleder Lars Petter Maltby.

Døvik har altså overlevd fem styreledere i Returkraft – frem til Maltby.

Nå er det slutt.

Døvik og Maltby jobbet flere år sammen i Saint-Gobain. De kjenner hverandre godt, og dermed er det ekstra spesielt at de ikke har løst denne konflikten på en bedre måte.

Onsdag er det nytt forhandlingsmøte mellom partene. Advokater er for lengst inne i bildet. Ingen ønsker rettssak, men mye prestisje må stues bort på loftet om det skal bli en såkalt minnelig løsning her.

Som alltid når jobben ikke gjøres ordentlig første gang, risikerer man å stå igjen med bare tapere. Søpla vår er gull verdt. I andre land er det mafia som kontrollerer søppelhåndteringen. Her er det kommunene. Ingen av modellene framstår særlig bærekraftig.

