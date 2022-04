For å styrke debatten på Sørlandet, åpner vi nå debattinnlegg på fvn.no for alle.

Vi har hatt en eventyrlig vekst i interessen for våre digitale debatter og debattinnlegg siden vi startet med vår debattsatsing på tampen av 2021.

Men vi vil videre. Vi vil at enda flere skal få med seg og bidra til de viktige debattene i landsdelen.

Derfor gjør vi nå alle våre leserinnlegg åpne for alle. Det gjør vi fordi vi ønsker at flere skal komme til Fædrelandsvennen for å få med seg de viktige debattene i landsdelen.

Jeg skulle selvsagt ønske at alle abonnerte på Fædrelandsvennen. Slik er det ikke, og da blir viktige debatter gjerne tatt i sosiale medier eller andre steder der alle har tilgang.

Vi vil at alle skal kunne lese og bidra i samfunnsdebatten på Sørlandet. Dette gjelder særlig unge og folk som av ulike årsaker ikke har funnet et hjem hos oss.

Gode debattinnlegg blir godt lest på fvn.no. Men mange av dem fortjener enda mer lesing. Noen burde gå viralt.

Ved å åpne våre debattinnlegg regner vi med at enda flere blir engasjert, og får lyst til å delta. Det vil ha mye å si for landsdelen om flere kaster seg inn i samfunnsdebatten.

Historien, også her lokalt, har vist oss tydelig at debatt uten grenser kan bære helt galt avsted. I tilnærmet lovløse fora som for eksempel Facebook er, får hets, hat og udokumenterte påstander plass til å vokse. Det skremmer mange, særlig unge, fra å delta i debatten.

Fædrelandsvennen skal være en motvekt til dette. Ytringsfriheten står sterkt, og vi har takhøyde for sterke meninger.

Men vi publiserer ikke innlegg som bryter med våre etiske retningslinjer. Vi har også laget tips om hva slags innlegg som blir godt lest hos oss, og som vi gjerne ser flere av.

Hvis du brenner for noe som du kanskje er usikker på hvordan du kan få ut, hjelper vi deg gjerne. Det gjelder også om du ikke er helt trygg på skriving, eller om du snakker lite norsk.

Vi i Fædrelandsvennen må speile mangfoldet av meninger som finnes i landsdelen vår. Da trenger vi at flere melder seg på.

Som en ekstra inspirasjon, vil vi fra og med mai kåre månedens beste innlegg, og honorere dette med 2000 kroner. Debattredaksjonen i Fædrelandsvennen vil fungere som jury. Innlegg fra «nye» debattanter, særlig modige innlegg og innlegg som blir godt lest, vil være blant kriteriene. Du kan selv bidra til økt lesing ved å dele ditt innlegg i sosiale medier.

Spør oss i debattstudioet under om du lurer på noe eller vurderer å kaste deg inn i samfunnsdebatten.

