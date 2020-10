Alle bør ønske Trump god bedring

President Donald Trump ble søndag kjørt en runde utenfor sykehuset i Washington for å hilse på sine tilhengere. Foto: NTB Scanpix

Også Trumps sterkeste motstandere bør håpe at han er tilbake for fullt i valgkampen så snart som mulig. Presidenten bør beseires i valg, uten at han har noe annet å skylde på.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn