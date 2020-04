Fædrelandsvennen stenger kommentarfeltet

I over ti år har Fædrelandsvennen hatt åpne debatter på nettsiden vår. Nå er det slutt. Vi stenger kommentarfeltet.

Det vil ikke lenger være mulig å kommentere under Fædrelandsvennens artikler på nett. Foto: Shutterstock/Fædrelandsvennen

Kommentar

Eivind Ljøstad Sjefredaktør

Endelig, vil mange tenke. Synd, tenker de som vil savne kommentarene.

Det er ingen enkel beslutning vi har tatt. Det er trist å komme til den erkjennelsen at det ikke er mulig å ha en saklig debatt om viktige forhold i samfunnet vårt gående på vår nettavis.

Beslutningen er ikke enkel, men den er riktig.

Kommentarfeltene våre forbindes dessverre mer og mer med personangrep, sjikane og usakligheter. Tenk over det. Når så du sist et kommentarfelt med en saklig, god og berikende meningsutveksling? Sannsynligvis er det lenge siden, om du i det hele tatt husker noen.

Noen mener kommentarfelt-utfordringene er spesielt for Kristiansand og Fædrelandsvennen, særlig etter bruduljene med Kunstsilo og Sørlandsnyhetene, men det stemmer ikke. De samme trekkene finner du dessverre over hele landet. Og derfor stenger flere og flere aviser sine nettdebatter. Dagbladet var den første store avisen som gjorde dette i 2016, flere har fulgt etter.

Vi har forsøkt lenge. Vi har flere ganger tidligere vurdert å stenge, men funnet grunner til å gi kommentarfeltet en sjanse til. Vi har strammet inn debattreglene, innført strengere moderering, oppfordret flere til å delta og brukt flere ressurser. Men nå er det altså slutt. Vi merker at kommentarfeltene heller skremmer folk bort fra debatten, enn å invitere dem inn.

Nettavisenes kommentarfelt har i utgangspunktet bare gode intensjoner. Kommentarfeltene inviterer til en direktepublisert debatt om aktuelle tema avisene skriver om. Alle kan delta og det er lav terskel for å skrive hva man mener. Det stilles ikke krav til mastergrader eller fine titler for å delta i kommentarfeltene. Intensjonen er at dette er debatten der alle deltar på like vilkår.

Kommentarfeltene har ødelagt for seg selv.

Målet har vært at leserne våre skal lese artiklene og kommentarene våre og reflektere over hva man selv mener om det saken handler om. Så kan man utfylle, nyansere og berike debatten med sine synspunkter. I en ideell verden ville kommentarfeltet vært sånn. I den virkelige verden viser det seg at dette ikke fungerer. Kommentarfeltene har ødelagt for seg selv.

Fædrelandsvennen har et spesielt ansvar for å røkte den lokale og regionale debatten. Det finnes en rekke sosiale medier å ytre seg på, men vi trenger også en redigert, redaktørstyrt debatt i vår landsdel. Derfor har vi forsøkt med ulike grep å få skikk på våre kommentarfelt uten å lykkes. Nå lukker vi den døren, men vi lukker på ingen måte igjen for digital debatt.

Vi har debattsider på nett der vi publiserer lesernes meninger slik vi kjenner det fra papiravisen. Vi praktiserer et sterkt vern av ytringsfrihet og har lang tradisjon for slippe til både upopulære og kontroversielle synspunkter i vår avis. Det kommer vi ikke til å slutte med. Vi håper og tror på økt deltakelse på våre debattsider. Vi har derfor utviklet enkle verktøy for deg som ønsker å skrive innlegg.

Kanskje kan stengingen av våre kommentarfelt bidra til at flere senker skuldrene. Og at debatten kan komme tilbake til en saklig og respektfull tone. Vi håper det. Ofte er det nemlig lurt å tenke seg litt om før man bestemmer seg for hva man skal mene om en sak.

Og kanskje vil vi etter hvert se en gradvis åpning av kommentarfeltene igjen. Men akkurat som med koronaviruset vet vi ikke når det kan skje.

PS: Det er er underlig å ikke invitere til kommentarer under denne teksten, men sånn er det altså nå. Kommentarfeltet er stengt, men si gjerne hva du mener om dette på debattsidene våre. Innlegg kan skrives her.

