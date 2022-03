I mange år har Vladimir Putin bygget opp en fortelling om at Russland er i ferd med å bli presset inn i et hjørne. Kjernen i dette narrativet har vært at NATO gjennom stadige utvidelser utgjør en fare for Russland.

Langt inn i den hjemlige debatten møtte denne argumentasjonen forståelse, helt fram til invasjonen av Ukraina. «Russlands legitime sikkerhetsbehov» ble et begrep som i praksis betydde at den vestlige alliansen ikke burde utvides med flere land.

De siste ukene har vi sett hvordan Russland selv definerer og praktiserer sine såkalte legitime sikkerhetsbehov.

Nå bør tida ha kommet for å trekke minst én viktig lærdom fra det russiske overfallet på Ukraina: Det er ikke NATO som har vært den aggressive part de siste 20 årene.

Det er Russland.

Putin har fått holde på med en totalt uakseptabel adferd, utenfor landets egne grenser, altfor lenge. Russlands har krenket andre lands suverenitet på det groveste, med små konsekvenser.

Eksemplene er mange. Flere av dem handler om nettopp Ukraina.

Ved presidentvalget i 2004 ledet den vest-orienterte Viktor Jusjtsjenko kampen mot den russiskvennlige Viktor Janukovitsj. I valgkampen ble Jusjtsjenko forgiftet med en dødelig dioksin-gift, som produseres i Russland. Dioksinen er også en viktig komponent i plantevernmiddelet som kalles Agent Orange. Få var i tvil om ironien fra russisk side. Jusjtsjenko ledet det som ble kalt oransje-revolusjonen i Ukraina.

Presidentkandidaten overlevde, men fikk store skader. Bildene av hans hovne og arrete ansikt gikk verden rundt.

Putin har ført en hybrid-krig mot politiske motstandere i andre land. Med oppsiktsvekkende mangel på konsekvenser for ham selv.

Litt lenger sørøst søkte Georgia i 2006 om medlemskap i NATO. To år etter rullet russiske styrker inn i landet. Påskuddet var georgisk «aggresjon» mot provinsen Sør-Ossetia, som er en del av Georgia. Putin kalte de russiske styrkene for «fredsbevarende». Siden har de okkupert deler av Georgia. Og hindret georgisk medlemskap i NATO.

I 2014 gjorde det ukrainske folket opprør mot president Janukovitsj, som i 2010 hadde kommet tilbake og vunnet valget mot Jusjtsjenko. Grunnen for opprøret var at Janukovitsj ville knytte Ukraina nærmere Russland, mens folket ville mot EU. Hundre mennesker ble drept. Den russiskvennlige presidenten ble styrtet. Putin svarte med å invadere og annektere Krimhalvøya.

Fire år senere brukte Russland på ny gift mot motstandere i utlandet. I den britiske byen Salisbury ble den russiske avhopperen Sergei Skripal og hans datter angrepet med nervegiften Novichok, som tidligere ble produsert i Sovjetunionen. Britiske myndigheter pekte ut to russiske offiserer i den militære etterretningen GRU som ansvarlige. Disse jobbet i en avdeling som ifølge britiske myndigheter hadde som oppgave å destabilisere europeiske demokratier. I 2016 skal denne enheten blant annet ha vært involvert i et kuppforsøk i Montenegro.

Dette siste føyer seg inn i et annet tydelig russisk mønster gjennom flere år. Under Putin har Russland jobbet systematisk for å svekke demokratier i vest. Gjennom omfattende produksjon av falske nyheter, finansiering av ytterliggående partier og påvirkning av valg, har Russland manipulert vestlige velgere. Både i Europa og USA.

Putin har ført en hybrid-krig mot politiske motstandere i andre land. Med oppsiktsvekkende mangel på konsekvenser for ham selv.

Det kan ha bidratt til at Putin trodde det også var mulig å komme unna med et militær angrep på Ukraina.

I så fall kan Vestens tidligere unnfallenhet ha kostet Ukraina dyrt.

