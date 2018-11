Nå har Stiftelsestilsynet opprettet sak mot Svein-Magne Pedersen for å sjekke om stiftelsen «Misjonen Jesus Leger» opererer slik loven krever. Forbrukertilsynet kan komme til å vurdere dagbøter hvis de finner at stiftelsen opptrer i strid med markedsføringsloven. Biskop Stein Reinertsen i Agder og Telemark mener det må ryddes opp, uansett hva som har skjedd. Og Agder politidistrikt vurderer etterforskning av den nå rikskjente predikanten Svein-Magne Pedersen som bor og virker fra Vennesla. For nettopp å prøve å finne ut hva som har skjedd.

VG har gjort en formidabel jobb i å granske virksomheten til Pedersen og hans foretak, langt tilbake i tid. Og det er ikke bare fordi det er kuriøse og ville eventyrhistorier. Det er rett og slett viktig stoff. Det er en viktig sak fordi mange, mange mennesker i utsatte eller svake posisjoner kan ha blitt misledet og lurt til å bruke og donere penger til formål med diskutabel kvalitet, svært usikker eksistens og ingen eksistens. Til mannen, som selv er oppført med over en million i årsinntekt. Det er ikke sikkert hans givere har like høye summer å vise til i årlige inntekter.

Jesus og Guds ord har blitt misbrukt om og om igjen. Helt siden Jesus ble født og ordet om ham ble spredd. Ordet har blitt misbrukt av både legd og lærd, av kirker og folk. Folk som mener å ha nådegaver fra Gud, som snakker med Gud, kjenner hans vilje, folk som mener å vite hva som er sant, rett tro og vantro. Og har tjent makt eller penger på det.

– Hva kan du gjøre for meg, kan du hjelpe meg når jeg er så alvorlig syk, spør en dame som ringte bønnetelefonen (den til 14 kroner i minuttet), før han måtte legge den ned etter mye medieomtale. VG overvar og gjorde opptak av den og flere andre samtaler.

– Bare ring på nytt, svarer Pedersen: – Ikke gi gi opp, ring på nytt og på nytt og på nytt. Jeg blir aldri lei, legger han ivrig til. Til en annen dame forteller han at en dame ble kvitt AIDS. Etter å ha ringt 40 ganger.

Fra 2007 til 2016 tjente han 28 millioner kroner på denne ringetjenesten. Av at folk ringte på nytt og på nytt. Han tjente 9 millioner kroner på salg av CD`er og bøker. Den største inntjeningen har han imidlertid hatt på gaver og kollekt. Og han har vært flink til å annonsere for testamentariske gaver, hvis du er opptatt av at arbeidet for Guds tjeneste skal fortsette også etter din død. På kollekt og gaver har han i følge VG tjent svimlende 120 millioner kroner. Og hva som av disse summene faktisk har gått med til å mette sultne munner, eller hvor mange som har blitt omvendt eller frelst, helbredet, det er uvisst.

Det gjør vondt å lese historiene til noen av dem som har oppsøkt denne virksomheten. Det er mennesker i stor nød, mange av dem. En kreftsyk kvinne som ikke selv er så redd for å dø, men som er full av bekymring for sine barn hun skal dø fra. Det er mulig å forstå desperasjonen, men det er likevel vanskelig å akseptere at folk biter på propagandaen til slike som Svein-Magne Pedersen. At de tror det er mulig å bli kreftfri over telefon. Hvorfor reiser ikke flere i kristen-Norge seg opp og tar sterkere avstand fra dette? Fordømmer det? For dette kan tåkelegge mye annet u-hjelpsarbeid og nødarbeid som ideelle kristne organisasjoner bedriver. Det kan kaste et mistenksomhetens lys over andre som har mer edle og faktisk kristne hensikter med arbeidet sitt.

En ting er hva jussen og lovverket kan si om dette. Det vil tiden vise oss. En helt annen ting er det moralske aspektet. Og Svein-Magne Pedersen fisker i et vann med nød og desperasjon. Og han har senest i høst oppfordret til å gi penger til foreldreløse barn i India som viser seg å være kuer. Vi kan jo velge å tro at han ble lurt og ikke visste bedre, som han selv hevder, at han selv på en eller annen måte er overbevist om at han har gjort godt. I hvert fall villet godt. Alternativet er kriminalitet. Men glade givere eller desperate trengende bør tenke seg om. Vil man godt, så finnes det mange alternativer hos andre organisasjoner, både kristner og sekulære humanitære.

Norske myndigheter må ta dette på alvor. Må prøve å forby eller korrigere det som er eller kan være svindelvirksomheter. For det er mye vanskeligere å forby eller korrigere folk fra å være lettlurte, naive eller desperate. Det vil alltid finnes nød. Og noen vil alltid prøve å tjene på det.