Hvem skal ta over Høyre i Agder?

I dag sitter Svein Harberg (t.v.), Ingunn Foss (nr. 2 fra venstre) og Norunn Tveiten Benestad (t.h.) på Stortinget for Høyre fra Agder. Arne Thomassen (i midten) er fylkesordfører i Agder. Bak til høyre ses fylkesleder Harald Furre. Foto: Kjartan Bjelland

Erna har løftet fram den generasjonen som skal ta over partiet etter henne. Stortingsnominasjonen i Agder viser at viser at Høyre ikke har klart den samme jobben lokalt.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn