Gåten Knut Arild Hareide

Knut Arild Hareide er KrFs dyktigste politiker. Og i høst nådde han velgere langt utover sitt eget parti med sine visjoner, og et samarbeid mellom KrF og venstresiden. Så hardt trodde og sto han på disse visjonene, at han satte sin stilling som partileder inn på dem.

Så kom landsstyremøtet i KrF forrige torsdag, på samme hotell på Gardermoen som KrF denne helga holder sin landskonferanse. Der stemte Hareide imot den regjeringsplattformen som partikollegene med Kjell Ingolf Ropstad i spissen, hadde snekret sammen på Granavollen – på oppdrag fra det nevnte flertallet på landsmøtet.

Hvordan kan han forsvare den politikken i Stortinget som han kjempet så innbitt imot i partiet?

Dette overrasket, og skuffet, mange i partiet. Også noen av de som opprinnelig hadde håpet at KrF skulle gå mot venstre. Fordi de hadde oppfattet at Hareide ville bidra til å gjennomføre vedtaket som flertallet på landsmøtet hadde vedtatt.

Uansett: Når han først valgte å stemme mot regjeringserklæringen – hvorfor vil han da fortsette som parlamentarisk leder for KrF i Stortinget? Den aller viktigste oppgaven for en parlamentarisk leder i et regjeringsparti er jo å sørge for flertall for regjeringens politikk. Som i dette tilfellet er Granavolden-erklæringen. Som Knut Arild Hareide stemte imot. Og som han trakk seg som leder i protest mot.

For KrF som parti er det åpenbart to oppsider ved at han vil fortsette. For det første: Hareides dyktighet. For det andre: Samlingen av partiet. Hvis KrFs stortingsgruppe skulle vrake Hareide, vil det være et tungt signal for mange på venstrefløyen i partiet: «Hvis ikke det er plass til Knut Arild, er det ikke plass til oss heller».

Men nedsidene er også åpenbare. De på blå side i partiet som er mest skuffet over at Hareide stemte mot regjeringserklæringen, kan mistenke ham for å oppsøke omkamper. Det samme kan regjeringspartiene som KrF nå samarbeider med. Men aller mest for Hareides egen del: Hvordan kan han forsvare den politikken i Stortinget som han kjempet så innbitt imot i partiet?

Den gåten klarer jeg ikke å se svaret på.