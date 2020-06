Sørlandsnyhetene bør diskuteres, men ikke overvurderes

Tirsdag holdt Ytringsfrihetskommisjonen sitt første møte, i Oslo. Foran ses kommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum og kultur- og likestillingsminister Abid Raja. Foto: Vidar Ruud

Det er bra at Ytringsfrihetskommisjonen vil se på fenomenet Sørlandsnyhetene. Men de bør være varsomme med å skape et inntrykk av at det var den anonyme nettsiden alene som avgjorde valget i Sørlandets hovedstad.