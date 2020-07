Derfor vinner Biden – og derfor vinner Trump

Tidligere visepresident Joe Biden (t.v.) ligger klart bedre an enn president Donald Trump på meningsmålingene fire måneder før valget. Foto: NTB Scanpix

I dag er det fire måneder til valget i USA. Biden leder klart på målingene, men alt håp er ikke ute for Trump. Her er de fem beste kortene de to har.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn