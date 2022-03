Ikke bare står 5000 innbyggere i kommunen uten fastlege, eller på venteliste for ny. Enda flere står i fare for å miste legen sin, eller er redd for at det kan skje dem.

Risikoen for det er nemlig stor og reell, slik saken vår fra Vågsbygd legesenter viste, der samtlige leger vurderer å slutte.

Jeg er en av dem som ble skikkelig stressa da jeg leste om Kristin Øygarden, som hadde mistet sin fastlege. Og fikk varsel om dette via et brev i posten.

Mens vi jobbet med denne saken, skjedde det noe interessant. Flere jeg diskuterte saken med, syntes det var rart at man kunne reagere så sterkt på å miste legen sin. De som reagerte slik, var gjerne menn.

Jeg ble overrasket, for jeg ville ha reagert på nøyaktig samme måte som Øygarden.

Min fastlege har fulgt meg i drøye sju år nå. Gjennom et par svangerskap med ymse komplikasjoner, gjennom utbrenthet, angst. Hun har sydd ungene når de har fått kutt, lytta utallige ganger på hostende unger på fanget mitt, mens jeg selv har vært ursliten. Hun har sett hele meg, men også utfordret meg. Hun er en viktig person i mitt liv. Omtrent slik også Melissa Lesamana beskrev så ypperlig, i sin «Ode til fastlegen».

Kvinner går oftere til fastlegen enn menn. I snitt besøker hver innbygger fastlegen sin 2,6 ganger i året. Men kvinner går nesten dobbelt så ofte som menn. Og forskjellen er størst mellom 16 og 49 år.

Så mens en del menn knapt vet hva fastlegen sin heter, er kvinner gjerne innom flere ganger i året. I perioder langt oftere. Ikke rart. Vi får mensen (ofte med store smerter), skal bli gravide (noen må gjennom krevende behandlinger for å få det til) og går gravide, med alt det innebærer. I tillegg kommer ymse kvinnesykdommer og problemer etter fødsel. Pluss celleprøven, spiral osv. Så overgangsalder. Det er ikke lite.

Kvinner har langt høyere sykefravær enn menn, nesten dobbelt så høyt. Forskjellene øker også. Hvorfor det er slik, er ikke forsket godt nok på. Men slik er det altså. Det forklarer også hvorfor fastlegen er så viktig, særlig for kvinner og andre som må ha hyppige timeavtaler.

Å ha en kronisk sykdom, fysisk eller psykisk, er i seg selv en stor belastning. Hvis man hele tiden må forholde seg til nye leger og fortelle hele historien fra A til Å, er det stein til byrden. I verste fall utelater man noe viktig. Dropper legebesøk man absolutt skulle ha tatt.

En forskningsrapport fra NORCE (Norwegian Research Centre), gjengitt i TV2 tidligere i år, viser til klare funn: Pasienter uten samme fastlege over tid har økt risiko for flere legevaktbesøk, akutte sykehusinnleggelser og tidligere død. Rapporten baserer seg på tall fra 2018.

Når så mange står uten fastlege, lokalt og nasjonalt, er det altså fare for liv og helse.

Norce-forsker Hogne Sandvik ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, som lagde rapporten, forklarer det slik i TV2s reportasje:

– En fastlege som har hatt de samme pasientene lenge, er ikke spesialist på sykdommer, men blir på mange måter spesialist på den enkelte pasienten. Når du kjenner pasientene dine godt, så har du mye større forutsetning for å oppdage når det skjer noe, når det er en forandring. Det hjelper til å stille tidligere diagnoser, forklarer Sandvik.

Når regjeringen vil vente til 2023 med å se på en bedre ordning (som alle mener må til), vil det føles enormt lenge for de 150.000 (økende tall) i Norge som ikke har fastlege.

– Vi må redde fastlegeordningen. Det haster aller mest, sa nåværende Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) på valgnatta.

Det som kom fra den nye regjeringa, var 100 millioner. Samtidig renner pengene inn i kommune- og statskasser, med strømpriser og oljepriser sponset av oss forbrukere.

Det føles provoserende. Det har vært krise for ordningen i fire år. Hvorfor har ikke noe skjedd før? Hvorfor har ikke denne saken vært øverst på politikernes prio-liste, slik Espen Saga og andre politikere mener den må nå?

Kanskje har det vært vanskelig å få sympati med godt lønna leger?

Eller kan det skyldes at de som virkelig, virkelig blir rammet, er de som går oftest til fastlegen? Og som kanskje ikke har kapasitet til å melde fra?

Jeg er ikke i tvil om at min fastlege har bidratt til å bære meg gjennom småbarnsfasen, med så lite sykefravær som mulig og fortsatt i 100 prosent jobb. Når besøkene er sjeldnere, er den beste medisinen for meg faktisk dette: Å vite at hun er der, om jeg eller noen i familien min blir syke. At hun kjenner oss og er dønn solid i sine faglige vurderinger.

Jeg unner fastlegene å jobbe levelige arbeidsuker. Å ha god samvittighet overfor pasientene sine.

Den norske ordningen har vært en kjempesuksess. Det er nokså ufattelig at den er i ferd med å kollapse.

