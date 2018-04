SIDE 3 lørdag: Verden har noe å lære av mormonerne

Det er en iskald høstkveld i Oslo 2017. Sånn kald som bare Oslo kan være. Men inne i foajeen til Det Norske Teateret er det knallvarmt og tettpakket av folk. For kveldens forestilling med «Book of Mormon» var igjen utsolgt og stappfull, og nå stimler alle publikummere sammen mot utgangen. Stemningen er høylydt og lattermild idet de mange hundre mennesker stiger ut i kulden i Kristian IVs gate i hovedstadens sentrum. Og der ute - ventende der ute i kulden - møter vi noen forhutlede skikkelser. De står denne kvelden som de har stått hver kveld etter forestilling. Noen personer som beskjedent nærmer seg feststemte publikummere og forsiktig spør om noen har lyst å bli bedre kjent med den virkelige boken. Den virkelige læren om Mormonerne. De aller fleste takker et nei i forbifarten, føyser dem nesten litt vekk og haster videre ut i storbynatten.

Men disse mormonerene står der til gaten er nesten tom. Kveld etter kveld. Med et vennlig smil og boken om mormonerne i hånden. Slik de har gjort det alle steder denne populære forestillingen har vært satt opp, i New York, i London. Og slik de har varslet de skal gjøre også i Kristiansand.

– Vi ser ikke på «The Book of Mormon» som noe angrep på oss. De har brukt noen elementer fra vår tro til å lage satire. For oss er det viktig å få tro på hva vi vil, og vi vil at andre skal ha den samme retten, sier to medlemmer av Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige i Kristiansand til Fædrelandsvennen tidligere denne uken.

Ytringsfriheten har kjempet i motbakke på mange arenaer, men avgjørende slag i politikk og religion har stått nettopp i kulturen.

Og dette - denne måten å møte den populære harselasen og satiren over egen religon - den skulle mange flere lært av. Mormonere har smilt overbærende til denne satiren. De har møtt den med argumenter. Med åpenhet. Med vennlighet. Ikke med trusler. Ikke med sinne. Ikke med forsøk på å kneble karikeringen eller trekke noen allmenngyldige grenser for hvor langt satiren skal få lov å gå. Ingen grense for hva det er lov å spøke med. At noe skal være hellig og uangripelig. Selv om det er hellig for dem.

Kanskje har de rett og slett bare erkjent at dette uansett ville være en tapt kamp. Eller kanskje i erkjennelsen av at argumenter og et vennlig smil rekker lengre. Kanskje har de mer å vinne på det.

Ytringsfriheten har kjempet i motbakke på mange arenaer, men avgjørende slag i politikk og religion har stått nettopp i kulturen. Og kulturminister Trine Skei Grande har definert hele feltet som et ytringsfrihetsprosjekt. Med god grunn. Blant annet fordi der herjer karikaturen, satiren, den farlige humoren, harselarsen med symbolene. Først og fremst tilbake til karikaturstriden i Danmark i 2005 da Jyllandsposten publiserte karikaturtegninger av Muhammed. Det ble egentlig nordens første kollisjon med grenser religiøse krefter vil trekke for satiren. Flere terroranslag verden over ble begrunnet i den tegningen. Siden - i januar 2015 - opplevde vi med gru terrorangrepet på magasinet Charlie Hebdo i Paris.

Satire er som alle andre uttrykk, mer eller mindre bra. På sitt beste er satire i stand til å gi nye perspektiver, peke på paradokser, prinsippløshet, logiske brister, på pompøsitet og i det hele tatt - alt vi bør stille spørsmåltegn til, være kritiske til, ikke la oss forlede av. Da Sylvi Listhaugs selvetablerte offerhistorie i kjølvannet av hennes FB-ytringer ble malt opp på en vegg i Bergensnattens mulm og mørke, ga det fyr i debatten om hennes fremstilling av seg selv. Hennes bruk av religiøse symboler og om hun egentlig var korsfestet eller ofret - slik karikaturen insinuerte. Og selv om Knut Arild Hareide mente tegningen var usmakelig, er det utenkelig i Norge i 2018 at noen skulle stoppe den, sensurert den. En fri og demokratisk verden må tåle at noen blir krenket, må tåle blasfemi, må tåle både dårlig smak og god satire.

«The Book of Mormon» handler ikke bare om Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige. Skaperne selv, Matt Stone og Trey Parker, har nok flere typer religiøse samfunn som bakteppe for musikalen sin og har kalt stykket for «et ateistisk kjærlighetsbrev til religion».

Vi vet lite om ytringsfriheten og ytringskulturen internt hos mormonerne, hvor mye religionskritikk det er lov å reise der. Men utad - ut til verden - går nå mormonerne foran med et godt eksempel på hvordan man skal møte satire. Der har de i hvert fall noe å lære bort, selv om man takker nei til boken.