Sørlandssenteret igjen

Nylig gjennomførte bystyret en grundig prosess om funksjonsdelingen mellom Sørlandsparken og Kvadraturen. Nok en gang ble det ettertrykkelig slått fast med stort flertall i bystyret at Sørlandsparken i all hovedsak skal være vekstområde for handel, industri, næring og logistikk. Kulturinstitusjoner, opplevelsesnæring - kino, bowling, svømmehall etc- skal lokaliseres til Kvadraturen. Kvadraturen har kvaliteter som gir muligheter for ytterligere vekst og utvikling, i likhet med Sørlandsparken som har sine særegne fortrinn. Det er på tide at Sørlandssenteret og Sørlandsparken aksepterer og anerkjenner denne funksjonsdelingen. Det er ikke Olav Thon og andre milliardærers ambisjoner om enda høyere inntjening som skal bestemme hvordan Kristiansand skal utvikles. Senterleder, Ruben Storevold og Olav Thon har sine rammer, som alle andre, å utvikle næringer innenfor, og må snart lære seg å respektere disse og bystyrets vedtak. Disse omkampene kjeder oss og tærer på tilliten.

Terje Næss Leder av kulturstyret i Kristiansand kommune.