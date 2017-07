SV – for gode barnehager

Jeg er glad for at Private Barnehagers Landsforbund (PBL) sin direktør til slutt ba om unnskyldning for de verste karakteristikkene av meg og SV, ved å innrømme at det altså ikke var «hull i Tronsmoens kunnskap, men en svikt i rutinene fra oss i PBL (Fædrelandsvennen 20.juli ).»