Knus Homolobbyen?

I en merkverdig naiv kronikk 4/10 tar de to Høyre-politikerne Odd Nordmo og Jan Eide til orde for at det under henvisning til ytringsfriheten var rett å la nazister få okkupere Markens gate på en lørdag fordi, som de hevder: ”hat og hatefulle ytringer må og bør dessverre finne sted i det åpne offentlige rom”.