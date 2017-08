MS, stamcellebehandling og prioritering

Jeg møtte han igjen under Arendalsuka. Mannen som for seks måneder siden forandret livet mitt ved en telefonsamtale. Jeg fikk ikke sagt det. Men kjære Lars Bø: Tusen takk for at du har gitt meg muligheten for et bedre liv. Jeg glemmer aldri den samtalen.