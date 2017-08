Fredagskommentar: Verdivalget

Kjære deg som føler at landet vårt er truet av islam. Som er redd for terror. Kjære deg som vil verne om trygge, norske verdier. Gi et fredelig Norge videre til dine barn og barnebarn. Kjære deg som ser inn i fremtiden og blir dypt bekymret. Snart er det valg, og årets valg er et verdivalg.