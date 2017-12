Brutale oppgjør for åpen scene

En rådmann som mener han har gjort alt han kan for å løse problemene. En ordfører som ikke tør snakke med ansatte av frykt for at rådmannen skal slå tilbake på dem. Og en tillitsvalgt som bruker sterke uttrykk om andre tillitsvalgte og ansatte. Tredje dag i retten tydeliggjorde kaoset i Søgne kommune.