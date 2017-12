Når politiske nederlag fører til dårlige argumenter

Arve Stokkelien i Høyre har i Fædrelandsvennen torsdag 14.desember et innlegg der han tar til orde for at Stortinget er i ferd med å gjøre dårlige vedtak for skolen. Det gjelder særlig minstenorm for lærertetthet og fysisk aktivitet hver skoledag.