Hva er egentlig problemet med fri alkoholservering til maten?

Den 13.09 fremmet jeg et forslag under eventuelt for å få en sak til neste formannskap som viser en oversikt over kostnadene ved gjennomføringen av Søgne kommunes sommerfest , herunder praksis vedrørende alkoholservering på kommunale fester generelt og for sommerfesten spesielt.