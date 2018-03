Penger eller pedagogikk

For 16 år siden åpnet Karuss skole. En skole som samler elever fra 1.-10. trinn i Vågsbygd og Slettheia. Da skolen ble bygget var en av begrunnelsene at man ville splitte et belastet ungdomsmiljø i Vågsbygd. Nå vurderer politikerne å gå tilbake til den modellen de for 16 år siden gikk bort fra.