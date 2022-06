To mennesker er skutt og drept. I våre gater. Flere fysisk skadd, tusenvis traumatisert. Angrepet etterforskes som terror. La oss starte med ett minutts stillhet.

«Jeg er trygg»

«Jeg er trygg»

«Jeg er trygg»

Skrev skeive over hele landet i morgentimene lørdag. For fedre, mødre, venner og søsken var det meldinger som knuste den tunge steinen av engstelse og bekymring mange kjente på.

Men for svært mange skeive var det bare en kort beskjed i øyeblikket. De var ikke skutt. De var ikke i nærheten. Men de føler seg ikke trygge. Vi, den heterofile majoritet må forstå og ta innover oss denne frykten. Historien er full av grusomme eksempler på hvordan samfunnet forfulgte og straffet menn som var glad i menn, og kvinner som var glad i kvinner. Den dag i dag trenger vi ikke se lengre enn litt ut i Europa for å bli vitne til hvordan homofile hetses, trues og bankes opp. Hendelsen i Oslo er langt ifra første gang noen skyter etter og vil drepe skeive. Rundt om i verden lever mennesker i frykt i eget hjem.

Og området masseskytingen fant sted var for mange «hjemme». Det stedet de følte seg trygge. Der de kunne leve fritt som akkurat den de er. Danse til tonene av Lady Gagas «Born this way» og være bare det. Seg selv. Om akkurat denne hendelsen var en utilregnelig persons verk vet vi foreløpig ikke. Det er uansett ikke første gang skeive angripes og trues. I Kristiansand opplevde vi i 2017 Nazimarsjen, «Knus homolobbyen» var budskapet deres. Uka etter var paraden under skeive sørlandsdager rekordstor. Kristiansands befolkning slo ring om våre skeive. Det skal vi gjøre - Igjen. Og Igjen. Og Igjen. For det er ditt og mitt ansvar å jobbe hver dag for at hun som danser på utestedet «Elsker», han som på gutterommet ser seg i speilet og lurer på om han kanskje er forelska i kameraten og hen som drømmer om å få være seg selv, føler seg trygge.

Vi skal heve regnbueflaggene, vi skal vise at vi er en by for alle. Ingen er fri før alle er fri. Destruktive krefter vil sette oss på prøve, men sammen er vi sterkere enn dem. Hat og vold skal aldri få vinne over kjærligheten. Å elske er en menneskerett.