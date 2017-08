Ap mangler interesse for klimaendringene

Dersom de vinner valget mangler de interesse for å dra Norge gjennom en grønn omstilling. De virker ikke interessert i å kutte utslipp fra Norges største utslippssektor. De er ikke interessert i å samarbeide med det eneste partiet som setter faktiske klimakrav til den nye regjeringen. De nekter nemlig samarbeid med Miljøpartiet De Grønne.

Støre og Aps nei til samarbeid med MDG er et latterlig forsøk på å bagatellisere klima i valgkampen. De prøver å glemme at det faktisk er velgerne som i september setter partier i regjering og interesser på dagsorden. Arbeiderpartiet mister all troverdighet i klimakampen hver gang de prøver å skjule deres manglende politikk på området. De mister velgere ved å nekte å stille til debatt om videre olje-utredning av LoVeSe. De vil til slutt miste sine egne ungdomspolitikere i manglende samarbeid om saker som er viktige for ungdommen – deriblant klimaendringene.

Norge trenger en regjering som samarbeider om å skape en trygg fremtid for Norges økonomi og fremtidige generasjoner. Det vil inkludere å ta klimaendringene på alvor. Et stabilt Norge trenger derfor en kontrollert utfasing av olja, fordi Norges avhengighet av virksomheten er skummel både i et økonomisk, fremtidsrettet og solidarisk perspektiv. Makthaverne kan ikke la Norge basere økonomien sin på oljas usikkerhet, som om få år mest sannsynlig vil bli direkte ulønnsom. Olja ødelegger ikke bare kloden, men også sjansene våre til internasjonale fremskritt i andre virksomheter, innen virksomheter som grønn energi, ny forskning, sirkulasjonsøkonomi og bio-økonomi. Derfor trenger vi en omstilling der nye, grønne næringer får vokse. Vi trenger å omplassere fordelene regjeringen gir petroleumsvirksomheten til subsidieringsordninger for gründere og småbedrifter, som vil skape både nye arbeidsplasser og internasjonale fremskritt.

Ved dette valget må velgerne sette klimakrisen på dagsorden. Velgerne må kreve at partier som Arbeiderpartiet tar et oppgjør med sin egen retorikk rundt klima-politikk. Velgere må minne Arbeiderpartiet og Støre på at det er valgresultatene som bestemmer hva slags regjering som skapes etter valget. Velgerne må stemme på partier som tar vår fremtidige økonomi, våre fremtidige generasjoner og vår eneste klode på alvor.

Et MDG over sperregrensen vil tvinge en rød eller en blå regjering i en grønnere retning. En retning Norge, kloden, og fremtidige generasjoner trenger.

Oda Sofie Pettersen, nestleder i Grønn Ungdom Vest-Agder