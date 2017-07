En lønnsom oljeindustri?

Husker du Mongstadutbyggingen? Arbeiderpartiet trumfet gjennom å bygge gasskraftverk på Mongstad for bare noen år siden. Nå er det i ferd med å bli nedlagt. Det har vært en feilinvestering i milliardklassen. Kan det samme skje med andre arbeidsplasser innen olje-og gassnæringen? Ja, mener vi. Å tro at vi kan fortsette å satse på olje-og gassindustrien som om ikke noe har skjedd, er ikke realistisk.

Økonomiprofessorene Knut Einar Rosendahl og Mads Greaker hevder at statens egne lønnsomhetsberegninger i forkant av den pågående oljeletingen i Barentshavet er faglig uholdbare. Økonomene reagerer blant annet på at staten bare har laget en oppstilling over forventede løpende inntekter og kostnader frem mot 2050. Vanlig fremgangsmåte er å ta hensyn til renteeffekten og beregne en nåverdi, noe som vil synliggjøre hvilke kostnader som kommer nært i tid og inntekter som ligger langt inn i fremtiden.

De reagerer også på at staten ikke tok med seg oljeprisfallet fra 2014 til 2016 i sine beregninger. Risikoen for utbyggingsoverskridelser er heller ikke behandlet av staten, til tross for at de to eneste utbyggingene i det norske Barentshavet gikk på enorme kostnadsoverskridelser. Miljøaspektet og CO₂-kostnader ble heller ikke tillagt vekt i statens regnestykke.

Økonomene merket seg at alle feilene de oppdaget, gikk i én retning: Inntektene er overvurdert, og kostnadene undervurdert.

Leder av Greenpeace Norge, Truls Gulowsen, kaller statens lønnsomhetsberegninger for slurvete. Oljeboring i Barentshavet er ikke bare klima- og miljøfiendtlig, men også en økonomisk risiko som kan ramme velferdsstaten og norske skattebetalere hardt.

I stedet for å spille russisk rulett med klodens klima og Norges økonomi, vil vi satse på trygge norske arbeidsplasser.

I Frankrike har president Macron og minister for «økologi og solidaritet», Nicolas Hulot, varslet at de vil stoppe all leting etter mer olje og gass: Det blir ikke leting på nye områder i Frankrike eller i områder som Frankrike styrer.

Fremover ønsker Miljøpartiet De Grønne å fase ut norsk olje og gass over en 15-års periode og bygge opp grønne arbeidsplasser. I stedet for å spille russisk rulett med klodens klima og Norges økonomi, vil vi satse på trygge norske arbeidsplasser.

Et grønt skifte i norsk økonomi, bort fra oljeutvinning, kan gi en sikker og bærekraftig økonomisk kurs. Miljøpartiet De Grønne vil investere i andre næringer: solenergi, havvindteknologi, bølgekraft, skipsfart, bioøkonomi, havbruk, skogbruk og tjenesteytende sektor. Svært mye har vi også å vinne på at det ikke blir klimakrise. Er det noe som vil øke utgiftene og skape store internasjonale utfordringer, så er det global oppvarming. MDG vil ta vare på fremtiden, og da må vi ha fremtidsrettede arbeidsplasser.