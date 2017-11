Norge trenger ikke trenger EØS-avtalen

Sentralt i EØS-avtalen står prinsippet om "de fire friheter", det vil si at det som hovedregel skal være fritt varebytte over landegrensene, fri bevegelighet for arbeidstakere, fri adgang for borgere i ett land til å yte tjenester i et annet, og fri bevegelse av kapital.