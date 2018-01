Kilden + Kunstsilo = Et unikt konsept!

Sørlandet og Kristiansand er i ferd med å ta et kvantesprang inn på den europeiske kunst- og kulturarena. Landsdelen har allerede erfart hva opptrappingen og investeringene i kulturinstitusjoner betyr for et vitalt kunstliv i Agderregionen, og som et resultat av dette: Den sørlandske identitet er i endring!