Nynazister og jødehat

Det er all grunn til å reagere sterkt på den ideologi og det budskap disse menneskene forfekter.

Den gruppen som led mest under nazistenes raseideologi var jødene, og fra 1938 til 1945 ble over 6 millioner jøder utryddet som følge av dette. Det bor i dag 14,4 millioner jøder over hele verden, av disse rundt 6,5 millioner i staten Israel.

Før jødeutryddelsen under nazi-regimet i Tyskland begynte for fullt, utgjorde verdens jøder rundt 16,6 millioner. Det forteller mye om de katastrofale følgende av et menneskesyn som må bekjempes med alle lovlige midler.

Samtidig er det grunn til å rette søkelyset mot jødehatet også i andre grupper av befolkningen

I et slikt perspektiv er det all grunn til å reagere sterkt på slike ny-nazistiske grupper, sjøl om de i Norge pr.idag utgjør en relativt marginal gruppe. Samtidig er det grunn til å rette søkelyset mot jødehatet også i andre grupper av befolkningen, både i Norge og ute i den store verden.

Lørdag 22. juli avholdt en gruppe som kaller seg «Sammen for Jerusalem» en demonstrasjon i Oslo sentrum. Demonstrantene, som i all hovedsak så ut til å ha bakgrunn fra Midtøsten, ropte antisemittiske slagord som refererer til nedslakting av jøder. Den muslimske lederen Basim Ghozlan (tilknyttet Rabita-moskeen og styreleder for Det islamske forbundet) var en av talerne på demonstrasjonen, og tilsynelatende en av initiativtakerne. Så vidt en vet har ingen av de større norske mediene omtalt denne demonstrasjonen i det hele tatt, og derfor er den ukjent for de fleste.

Det er imidlertid mange slående likhetstrekk mellom disse og de som marsjerte gjennom Kristiansands gater en uke senere. Både norske islamister og norske nynazister tror på myten om global jødisk maktdominans. Når tankegodset om jødene, Israel og sionistene er så likt, burde ingen forundres over at nynazistene i en artikkel siterer Malaysias tidligere muslimske og antisemittiske statsminister Mahathir Mohamed fra en tale han holdt i 2003:

«I dag styrer jødene verden under dekke. De får andre til å kjempe og dø for dem. De la grunnlaget for sosialisme, kommunisme, menneskerettigheter og demokrati, slik at forfølgelsen av dem skulle ses som feil, slik at de kunne nyte godt av like rettigheter som alle andre. Med disse har de nå oppnådd kontroll over de mektigste land, og de, denne lille klikken, har blitt en verdensmakt.»

De fleste kritikere av Israel og sionismen vil har seg frabedt å bli stemplet som "jødehatere". Det er fullt ut forståelig. Men når 45 prosent av verdens jøder i dag bor i Israel, skal det godt gjøres å forklare at økonomisk boikott og sanksjoner mot deres eget hjemland ikke er rettet mot dem.

Det gjør at problematikken rundt dagens jødehat dreier seg om noe langt mer enn en liten gruppe nynazister som marsjerer gjennom Kristiansands gater en julidag.