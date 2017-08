Dette var flaut!

Å oppleve at politiet eskorterer høyreekstreme som marsjerer i hovedgata vår, det er faktisk ikke flaut. Det er politiets jobb å sørge for lov og orden, på samme måte i Markens 29. juli 2017 som på Karl Johans gate i Oslo 9. april 1940. Det flaue er at politiet anholdt og truet med å gi bøter til de som protesterte.