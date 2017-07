Ny pensjonsordning for pensjonistene

Derfor foreslår vi å endre reguleringen av pensjoner i tråd med intensjonen i pensjonsforliket.

Pensjonsreformen er den viktigste reformen i Norge på flere tiår og er viktigere for statsfinansene enn alle påbegynte og gjennomførte reformer med dagens regjering. Den har gjort norsk økonomi mer bærekraftig, den har styrket insentivene til å delta i arbeidsmarkedet og den vil gi betydelige sysselsettingsgevinster på lang sikt. Arbeiderpartiets forslag bygger videre på dette, men sikrer at pensjonistene ikke vil oppleve reduksjon i sin kjøpekraft i år hvor lønnstakerne har vekst.

Endringen anslås ikke å føre til større utgifter for staten over tid, men reduserer usikkerheten og øker stabiliteten i pensjonsutbetalingene for våre eldre. Med Arbeiderpartiets modell vil pensjonene reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst, slik intensjonen hele tiden har vært. Endringen vil bidra til å styrke legitimiteten til pensjonsreformen.