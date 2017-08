Frp hadde rett, men stemte feil!

Sjeldan har eg vore meir einig med Framstegspartiet enn då rådsmøtet Aust-Agder Frp i april 2016 vedtok at det var ønskeleg med ein større region og at "Fremskrittspartiet ønsker ikke at Aust-Agder skal bli en del av den minste regionen i landet".