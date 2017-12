Jubelen i Zimbabwe har stilnet

I november kringkastet verdens TV stasjoner jubel-scener fra Harare. Innbyggerne i Zimbabwe feiret at 37 år med terror og vanstyre var over. Skeptikerne mente at gleden ville bli kortvarig, siden Mugabes visepresident sto klar til å overta makten. Denne gruppen ser ut til å ha fått rett.