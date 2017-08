Vel, se for deg et stort lasteskip som går ut fra Miami på østkysten av USA. Skipet skal over Atlanterhavet, men hvor det ender til slutt avhenger av hvilken kurs det holder. En liten ending av kursen kan være forskjellen på om skipet ender i Senegal eller Frankrike.

Valget den 11. September er et verdivalg og et retningsvalg. De siste fire årene har de rikeste fått millioner i skattekutt, det skapes nesten ikke nye jobber, privatiseringen øker og forskjellene mellom folk blir større. Vi vil prioritere skole og eldre fremfor skattekutt til de som har mest fra før. Med Arbeiderpartiet ved roret skal vi slå ring om det statlige eierskapet, styrke fellesskolen og toppe laget rundt de yngste. Vi skal styrke vår felles helsetjeneste og sikre alle en god alderdom.

Det betyr noe hvem som styrer landet. For Arbeiderpartiet er det feil om framtida kun er for noen, og ikke for alle. Det strider med hvem vi er. Med hva vi ble til for. At alle skal med, fordi alle trengs. 11. september er det valg. Vil du ha et samfunn der alle er med? Stem Arbeiderpartiet.