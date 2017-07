Leder: Sammen mot kriminalitet

Ungdomskriminaliteten har i flere år vært så vidt synkende, men i 2016 var det en økning. Tidligere undersøkelser har også vist at om færre miljøer er kriminelle, så er de hardere. Tonen er tøffere, trusler om vold og vold forekommer hyppigere. Kartleggingen av aktiviteten viser at Markens er tilholdssted og scene for omtrent halvparten av de kriminelle ungdomsmiljøene i kommunen og det betyr jo at flere har interesse av at man forebygger.

I stedet for å rope på mer politi, overvåkning og prøve å jage gjengene bort, er holdningene mer konstruktive.

Det er prisverdig at flere av de næringsdrivende aktørene i nedre del av gågaten i byen bidrar til konstruktive tiltak for å få bukt med disse miljøene. Sammen med kommune og politi tenkes det nå nytt. I stedet for å rope på mer politi, overvåkning og prøve å jage gjengene bort, er holdningene mer konstruktive. Det oppfordres til samtale, dialog og noen av dem har til og med ansatt ungdommer som hjelp i butikken.

Resultatet er en liten reduksjon i kriminaliteten, men de næringsdrivende i området opplever at problemene med enkelte ungdommer er mindre. Nå fortsetter samarbeidet mellom politi, kommune og næringsliv og alle bidrar videre til en såkalt «miljøvert». Vedkommende skal ha som oppgave å kommunisere med ungdommene som oppholder seg i Markens.

Overfor slike tendenser med kriminell utvikling i ungdomsmiljøer har offentligheten tidligere pålagt skole og foreldre og rydde opp og ta tak. Men det er grenser for hva man kan pålegge skolen, og det er jo ikke alle ungdommer som kommer fra hjem med foreldre det kan spilles mye på. Og ungdommene har timer av fritid hvor andre aktører i samfunnet treffer dem eller ser dem. At disse nå er med på å ta tak sammen er svært gledelig og vitner om et samfunnsansvar som strekker seg litt lengre enn til bare å drive butikk.

Kristiansand kommune og politiet har tidligere hatt gode resultater med tverrfaglig samarbeid og bred samhandling,- at næringsaktører blir med er et nytt steg for å gjøre Kristiansand til en hyggeligere by for oss alle. Og kanskje også - en utstrakt hånd til noen som kanskje mest av alt trenger litt hjelp.