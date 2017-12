Er en atomvåpenfri verden mulig?

Fredsprisen for 2017 blir 10. desember utdelt til Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen (ICAN) for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen, og for sin innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen. Vi gratulerer ICAN med en fortjent pris!