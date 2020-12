Vi åpner for ny debatt. Hvordan vil du diskutere på fvn.no?

Dere husker sikkert at vi stengte kommentarfeltene våre tidligere i år? Når vi åpner for debatt igjen nå, er det i mer kontrollerte former. Vi skal prøve mange ulike ting, og se hva som kan engasjere leserne våre.

Et debattstudio blir mer som å invitere leserne våre til en fysisk debatt, der vi setter et tema og en varighet på diskusjonen.

Men selv om vi inviterer, vil vi at dere skal ha innflytelse på hva vi skal snakke om. Og for å si det sånn: Hvis debatten tar fyr, så slår ikke vi av klokka 16.00!