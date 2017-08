Spar oss, Grøvan!

Bedriver den høyt respekterte stortingsrepresentant og tidligere ordfører og skolelærer i Lyngdal, Hans Fredrik Grøvan, historieforfalskning, eller er det slik at han ikke har klart å fristille seg fra den religiøse indoktrinering han åpenbart har vært utsatt for i hjemmet, på søndagsskolen og i skoleverket for øvrig?