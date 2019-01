Et aller siste nyttårsforsett

Jeg fant meg selv med bena dinglende i det friske vannet i Sydneys havn her om dagen. Ved siden av meg satt en venninne fra Bali, og sammen så vi solen gå ned over Sydney, mens lukten av friskt saltvann kilte i nesen. Det kunne vært en fin sørlandsk sommerdag. Vi snakket om liv og død. Selv om vi bare har kjent hverandre siden august ble det en følelsesladd samtale om de viktige tingene i livet og hendelser som får store ringvirkninger.

Morten Lauknes

Hva er egentlig de viktige tingene i livet? Hvordan forvalter vi hverdagen og vår egen fremtid? Morten og jeg har brukt mye tid på å reflektere over det i det siste. En av de tingene vi har blitt oppmerksomme på er den såkalte sommerfugleffekten. Små, tilfeldige hendelser eller avgjørelser, så små at de kunne vært en svak berøring av en sommerfuglvinge, som får store konsekvenser for resten av ens liv.

Akkurat nå sitter jeg for eksempel i et sommerhus 30 mil syd for Sydney, på ferie fra livet på Bali (les mer om Australiaferien vår på www.ninaandmorten.com). Vi deler huset med en familie fra Sydney. Faren deres møtte jeg på en buss i Afrika i 1994. Hadde jeg ikke invitert ham til å komme til Norge senere det året, hadde vi ikke vært her nå.

Og kan det være at den turen i regi av Vågsbygd videregående skole, var den som for alvor vekket min reiselyst? Kan det hende at hvis jeg hadde valgt å gå på Katta istedet, hadde vi aldri flyttet til Bali?

Morten Lauknes

Vi bruker så mye tid på å vurdere for og i mot. Vi tenker at enhver avgjørelse bør være gjennomtenkt og tungt fundamentert i en kaskade av gode argumenter. Men hvor mye får egentlig den avgjørelsen å si for fremtiden vår? Kan det ikke like godt være at hvem du tilfeldigvis ble sittende ved siden av på en buss, blir avgjørende for fremtiden din?

Jeg har levd et helt liv med tydelige mål. Jeg skulle bli veterinær, og ble det. Jeg skulle bli prosjektleder, og ble det. Nå lever jeg plutselig et Bali-liv der man snakker om å se forbi slike konkrete mål, og heller følge ens hjerte, eller “divine self” som det heter på utenlandsk. Kan det være at ved å forfølge de tingene i livet som vi setter pris på, uten å hele tiden jage etter status og penger, så skaper vi vel så mye en god fremtid for oss selv og vår familie?

Hvor mye av det jeg setter meg som mål, gjør eller mener er forøvrig et resultat av hva andre forventer? Hva gir meg mening i livet og hvordan kan jeg balansere mellom det som er min samfunnsplikt eller min plikt som mor, og det som mitt indre jeg ønsker og drømmer om? Og hvordan vet jeg hva jeg egentlig og innerst inne ønsker for meg selv?

Det er søren meg ikke lett å vandre rundt i et Bali-miljø som setter slike spørsmål på agendaen daglig. Det er nesten til å bli svimmel av, og aldri så lite tankevekkende. Én ting er jeg i alle fall overbevist om, og det er at dersom jeg ikke hadde dratt til Bali hadde jeg fortsatt og sette meg store, konkrete og målbare mål, og fortsatt å jage etter dem. Sannsynligheten er stor for at jeg hadde oppnådd dem, og snart ville jeg vært i gang med å lete etter et nytt mål. Et mål som gir ytre anerkjennelse ut fra samfunnets forventning.

Privat

Selv om nyttårsforsetter strengt tatt går i mot dette prinsippet om å være tro mot seg selv, tenker jeg at om jeg skal ha et siste nyttårsforsett, så må det være å gjøre mer av det som gjør livet meningsfylt og fyller det med glede og entusiasme, og samtidig gi mer “bæng” i hva andre forventer av meg! For jeg er overbevist om at gjør jeg det, blir jeg den absolutt beste versjonen av meg selv, både på jobb og privat.

Og det, kjære leser, DET, heller enn et høytsvevende forsett i seg selv, kommer til å utgjøre forskjellen for både meg selv, min familie, og for mine fremtidige arbeidsgivere.

