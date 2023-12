Det markeres at kong Herodes, for å bli kvitt den nyfødte kongesønnen, lot drepe ”alle guttebarn i Betlehem og omegn som var to år eller yngre” (Matteus, kap 2, vers 16f.). Ifølge evangelisten ble da skriftordet fra profeten Jeremias 31,15 oppfylt: ”I Rama høres skrik, gråt og høylytt klage: Rakel gråter over barna sine (..)”. Herfra har vi ordet ”ramaskrik” – ifølge ordboka ”uttrykk for forbitrelse”. Hvor stedet Rama er, er ikke sikkert verifisert.

Hendelsen er ikke bekreftet av andre i samtiden. Men den er en typisk herodiansk handlemåte, og hvorfor skulle noen fortelle om barnedrap i en slik avkrok av en avkrok? Herodes var uberegnelig og ond! For eksempel lot han henrette to av sine 9 koner, Doris og Mariamne I samt tre av sine minst 9 sønner, Antipater II, Alexander og Aristobulos IV. Og da han skjønte at døden var nær, visste han at få ville sørge over ham. Derfor befalte han at ”alle ledende menn i hele den jødiske nasjonen uansett hvor de bodde”, under trussel om dødsstraff ved fravær, skulle samles i hippodromen (hesteveddeløpsbanen) i Jeriko. Så snart han var død, skulle de alle bli slaktes ned av soldater – så sannelig skulle folk få grunn til å sørge! Heldigvis utførte hans søster Salome (altså ikke dattera vi husker fra mordet på Døperen Johannes) og svigersønnen Alexas ikke ordren, iflg. historieskriveren Josefus i ”Antiquities of the Jews” (17,6,174f.)

I grottesystemet under Sta. Katarinakirken, vegg i vegg med Fødselskirken i Betlehem, fins det tre hvelvete rom med bein og hodeskaller – angivelig etter barna som ble drept hin gang. Antallet er ubestemmelig, men en kan anta at soldatene myrdet 20-50 barn i området. På denne tiden fikk folk mange barn, Josef og Maria fikk minst sju etter Jesus. Vi kjenner navnene på guttene: Jakob, Josef, Simon og Judas, og det var minst tre døtre (Mrk 6,3).

Det var rørende å se restene etter barn i grottene i Betlehem. Og ved juletider synes vi barnemordene til Herodes er like fæle hver gang. Men nå høres ramaskriket til alle mødrene i Gaza – barna der er også helt uskyldige. Mange dør når bombene faller, andre når de blir liggende såret under ruinene, andre av sult og sykdom, andre fordi de som såret, ikke kan behandles. Alle barn i Gaza vil måtte slite med vonde traumer resten av livet, om de nå overlever. Dette er bare fryktelig, de er uskyldige barn! Når dette er over, vil jeg melde meg som ”Fadder” hos en hjelpeorganisasjon, og jeg håper også mange andre vil. Også venner av Israel bør ta inn over seg det ramaskriket som høres like for ørene og øynene på oss i Gaza – på samme måte som det fryktelige den 7. oktober i Israel, med drepte og gisler. Familiene deres har det likeledes grusomt. Vi lider med dem alle, håper at gislene vil bli befridd, at krigen må stanse og at det snarlig må finnes en varig politisk løsning.