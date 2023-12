Her gis det orientering for å fortsette å kunne gi fastlege til Søgnebeboeren. Men om Søgne / Songdalen blir småkommuner igjen, forsvinner fastlegene til storkommuner der de kan være i et nettverk. Det er ikke skremsel, men info om morgendagens realiteter.

Leger fungerer i et nettverk av tjenester i storkommunen. En fastlege fungerer ikke på egen hånd, men gjør bruk av hele helsenettverket i kommunen. Storkommunen, Kristiansand, gir et mangfold av tjenester. Når dette blir for spinkelt, i en liten kommune, blir arbeidsmengden og spesialbehandlingen liggende på den enkelte lege. Dette klarer de ikke, og ønsker de ikke. De søker seg inn der de kan være del av et mangfoldig nettverk av tjenester. Selvsagt.

Et sammenliknende eksempel er Flekkefjord sykehus. De ønsker å ha akuttavdeling, men leger søker seg ikke til det lille stedet. De mangler søkere og folk er rasende på ledelsen for mangel på akuttmottak. Ledelsen kan ikke trylle. Dette kan bli aktuelt for Søgne også. Legene informerer så du kan velge riktig når valget faktisk står. Vær med, så legene forblir.

Når helse og skole bruker sitt store nettverk i storkommunen, er de bedre i stand til å gi hjelp til alle sine innbyggere. Det store nettverket gir mulighet til å nå ut med flere hjelpemidler og spesialister. I en liten kommune må de ulike fagarbeiderne ta flere sider av en jobb, ofte utenfor sin kompetanse. De må dessuten bruke mye tid til administrasjon. De som kan spesialfeltene bedre, er ikke i den lille kommunen. Derfor gir det mer spesifisert hjelp og nærhet å være i en storkommune.

Nærhet mellom de som styrer og hva som skal styres, ønsker alle! Kommunestyret må vite hva behovet er, være i felten og leve sammen med sitt folk. Dette er argumenter som fremmes av de som tenker at dette blir best i en liten kommune. Feil! Det er viktig også for en stor kommune med reelle valg ut fra folkets behov. Her gjelder nærhet og likhet for alle. Her er formelle regler en kjærkommen hjelp.

Faren i en liten kommune er at de ressurssterke henter inn sine bekjentskaper i kommunestyret og blir forfordelt, og får forrang, - i motsetning til den som ikke er flink til å fremme sin sak og bygge relasjoner. Vinflasker som sendes sammen med søknader, er "urent trav". Hvis noen får bedre behandling enn andre, pga personlige avtaler med folk i kommunestyret, da er denne nærheten uredelig og uetisk. Slik vil vi ikke at Norge skal bygges! Denne form for nærhet har vært noe av Søgnes fortid, forstår jeg, og jeg håper ikke det er dette noen ønsker tilbake. Alle skal behandles likt! Det er mye lettere å gjøre i en større kommune, fordi fordeling av midler, ansettelser og fordeling av byggetillatelser gjøres formelt, ikke som vennetjenester. Da er den svake på linje med fikseren og trikseren. Storkommunen forhindrer korrupsjon og gir rettferdig nærhet for alle.

Det er nå du kan gjøre en forskjell. Det er for dumt å velge på grunnlag av en feil som ble gjort i valget for noen år siden. Nå gjelder det din framtid, ikke fortid. Ja til Søgne i Kristiansand!